Sob o comando de Augusto Melo o Corinthians terá uma nova política para emprestar jogadores que não estiverem sendo aproveitados. A ordem é repassar integralmente os pagamentos dos salários dos atletas para os times que os receberem.

É comum no futebol brasileiro clubes pagarem parte das remunerações de jogadores para eles atuarem por empréstimo por outras equipes. Nesses casos, funciona o raciocínio de que é melhor continuar pagando uma fatia do que arcar com a quantia total, mesmo sem aproveitar o profissional.

Essa prática foi utilizada com frequência pelo Renovação e Transparência, grupo que encerrará um ciclo de 16 anos no poder no Parque São Jorge quando Duilio Monteiro Alves passar o bastão para Augusto no início de janeiro.