O Ministério Público de São Paulo instaurou portaria inicial de inquérito civil para apurar denúncias feitas por Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians, contra o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil). A portaria foi assinada no último dia 11 pelo promotor Paulo Destro.

O MP vai apurar se houve prática de improbidade administrativa por parte de Leite, candidato derrotado à vice-presidência do Corinthians. Ele participou do pleito do último dia 25 na chapa liderada por André Luiz Oliveira, o André Negão. O vereador nega ter cometido crime (leia a resposta na íntegra no final do post).

Durante a campanha eleitoral, Augusto enviou representação contra o presidente da Câmara. Ele alegou que, em 31 de outubro, em reunião do Colégio de Líderes da Câmara, Leite solicitou que integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito da Violência Contra a Mulher intimassem Augusto para depor antes da eleição.