Eles deixaram de ter, entre outros privilégios relacionados aos bilhetes, uma entrada gratuita por jogo, tradicionalmente dada a todos os membros do Conselho Deliberativo.

No início de outubro, os signatários do documento sobre o avião ficaram de fora da lista de convidados para a inauguração do busto do ex-jogador palmeirense César Maluco.

O entendimento dos oposicionistas é de que as medidas contra eles uniram a oposição em torno de uma causa em comum: evitar o que chamam de escalada ditatorial no clube.

As reuniões oposicionistas têm sido mais frequentes. Grupos que não vinham se encontrando se reaproximaram, pois as atividades juntam diferentes correntes políticas. O clima é de trégua em relação a antigas divergências.

Nas palavras de um dos conselheiros ouvidos pela coluna, a oposição, além de aumentar, parou de se dividir, com isso vai se unir nas convergências.

Os relatos também são de que situacionistas têm procurado líderes da oposição para demonstrar desconforto com as retaliações praticadas por Leila.