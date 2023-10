Ao empatar com o América-MG, lanterna do Campeonato Barasileiro, no último domingo (22), o Corinthians terminou a 28ª rodada da competição em 15° lugar, com apenas três pontos de vantagem sobre o Vasco, primeiro entre os times que estão na zona de rebaixamento.

A situação se torna ainda mais preocupante por causa dos sinais de incapacidade de reação dados pelo clube.

A começar pela diretoria, que colocou o time no caminho para a rabeira do Brasileirão com seus erros. Não há motivos para acreditar que o presidente Duilio Monteiro Alves e o gerente Alessandro Nunes consigam fazer algo além de deixar Mano Menezes se virar.