Defendendo o clube desde 2016, Arthur Elias fez o Corinthians feminino jogar por música. A facilidade com que a equipe passou por muitos de seus adversários fez o Alvinegro parecer mais uma seleção do que um time.

Porém, na sua despedida antes de se tornar treinador exclusivo da seleção brasileira foi diferente. A vitória do por 1 a 0 sobre o Palmeiras na final da Libertadores, no último sábado (21), não teve nada de fácil. Foi na base do "vai na raça, que ganhamos", como canta a Fiel.

O Dérbi teve pênalti perdido por Vic Albuquerque, Tamires sangrando e Tarciane expulsa, deixando as Brabas com uma jogadora a menos no segundo tempo.