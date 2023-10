Foram aventadas hipóteses como impugnação da candidatura de Luís Guilherme ou de sua chapa e até a anulação de atos da comissão por causa da presença do tio do candidato.

"Quando a comissão foi nomeada, não existiam candidatos. Eu não sabia que meu sobrinho seria candidato. Não houve irregularidade. Agora que ele é candidato, eu não posso ficar na comissão. Por isso estou saindo", disse Zainaghi.

Ele discorda da tese de que atos da comissão possam ser anulados. "A nulidade tem que ser acompanhada de prejuízo. Não houve prejuízo. Ninguém foi ajudado ou prejudicado por esse cochilo", afirmou o membro da colegiado.

Zainaghi disse que só notou o fato de o estatuto impedir a presença na comissão de familiares de candidatos no final da reunião que homologou as candidaturas. Foi nesse encontro que foram aprovadas as candidaturas do situacionista André Luiz Oliveira, o André Negão, e do oposicionista Agusto Melo à presidência, além, claro, da do sobrinho de Zainaghi.

Apesar de o integrante do órgão dizer que só percebeu ao final da reunião a questão estatutária, Ricardo Fernandes Maritan, um dos líderes da Resgata Corinthians, disse que já tinha uma posição dele sobre o tema antes da inscrição da chapa.

"O doutor Zainaghi tinha dito que, se houvesse necessidade, ele pediria para sair da comissão. Não existe nenhum risco de a chapa ser impugnada", declarou Maritan. Será a terceira vez que Luís Guilherme se candidata ao Conselho.