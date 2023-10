Do lado situacionista existem conselheiros que entendem que uma antiga condenação por não pagamento de impostos por uma empresa que era de Melo impede sua candidatura.

Caso a impugnação seja solicitada, ela será julgada em forma de recurso pelo presidente do Conselho Deliberativo, o advogado Alexandre Husni. Ele faz parte do grupo situacionista, mas ficaria numa situação desconfortável no caso de concordar com um eventual pedido de impugnação.

Husni teria que explicar porque foi contra a decisão anterior da comissão, que aprovou a inscrição de Augusto por três votos a um na última quarta (18). Além disso, ele enfrentaria o constrangimento de passar por cima da avaliação do grupo que escolheu para formar a Comissão Eleitoral.

Outro ponto: o presidente do Conselho assumiria o risco de empurrar a eleição corintiana, marcada para 25 de novembro, para Justiça. Provavelmente, a oposição levaria a questão aos tribunais.

Ivaney Cayres de Souza, presidente da comissão, Domingos Savio Zainaghi e Paulino Tritapepe Neto votaram pela aprovação da candidatura do oposicionista. Carlos João Eduardo Senger não participou da sessão. Carlos Roberto Elias, relator do órgão, foi o único que votou contra a aprovação da candidatura de Augusto.

A polêmica sobre a possibilidade de veto ao nome do opositor girou em torno de artigo do estatuto corintiano que impede sócios do clube de se candidatarem se tiverem sido condenados por uma série de crimes, com decisão transitada em julgado até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena.