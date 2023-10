Mesmo assim, Ednaldo não preparou a substituição imediata de Tite por um técnico com contrato até o próximo Mundial. Primeiro, colocou Ramon Menezes, enquanto investia em Carlos Ancelotti.

Só no início de julho, a CBF anunciou a contratação de Diniz, que assinou por um ano, já que o plano é trazer o treinador do Real Madrid para comandar a seleção no restante do ciclo visando o próximo Mundial.

Assim, a CBF decidiu entregar a seleção para um técnico que tem um estilo de jogo bem diferente do adotado por Tite sem dar a ele tempo de trabalho antes das Eliminatórias. E tendo que dividir sua atenção com o Fluminense.

Diniz estreou já no torneio classificatório para a Copa, com vitória por 5 a 1 sobre a Bolívia. Depois da estreia com goleada, as dificuldades previsíveis começaram a aparecer e ficaram escancaradas diante do Uruguai.

Era óbvio que seria preciso tempo para os atletas se adaptarem à mudança brusca na forma de jogar da seleção.

Mas, em vez de chamar Diniz ou um treinador "definitivo" já a partir dos amistosos, Ednaldo deixou sua escolha para a última hora.