Nesse cenário, cada notícia sobre a iminente reformulação no elenco pode minar o vestiário corintiano.

Seria uma tragédia para o comandante alvinegro e para o clube ter atletas que desistiram do Brasileirão antes de a competição acabar.

Mano demonstra preocupação com isso e age para evitar esse risco. É a reação de um treinador experiente e motivado.

A questão é saber se, de fato, ele vai conseguir convencer todos os jogadores. Essa é uma parte importante do trabalho na tentativa de fazer o futebol do Corinthians evoluir e evitar sufoco no final do Brasileirão.