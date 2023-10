Dois vice-presidentes da Mancha, que são sócios do Palmeiras, afirmam que foram impedidos de entrarem no clube no último sábado (14) sem receberem explicações sobre os motivos para o impedimento.

A ocorrência envolvendo os vices da torcida organizada, Thiago Amorim de Melo, o Pato Rouco, e Felipe Mattos dos Santos, o Fezinho, foi registrada na ouvidoria do clube pelo conselheiro e advogado José Antonio Apparecido Júnior.

O documento elaborado pelo membro do Conselho Deliberativo informa que os associados foram impedidos de entrar nas dependências do Palmeiras. Aponta ainda que os dois não sofreram sindicância interna e que estão em dia com suas obrigações.