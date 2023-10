2 - Competitividade

Mano pretende que o Corinthians brigue mais pela bola. Treinos específicos têm sido feitos nesse sentido.

Vídeo disponível na Corinthians TV mostra alguns desses trabalhos. Num deles são realizados duelos de 40 segundos, em espaço reduzido, com um jogador tentando manter a posse de bola enquanto outro tenta roubá-la.

3 - Organização

Outra preocupação é deixar a equipe mais organizada na defesa e no ataque. Isso passa por ajustes no posicionamento e trabalhos para que as jogadas ofensivas aconteçam com mais naturalidade.

4 - Velocidade

Nos treinos, a comissão técnica cobra rapidez dos jogadores durante a maior parte do tempo. Mano já disse em entrevista que em alguns momentos o time precisa ser mais rápido.