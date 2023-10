Adami foi presidente em três oportunidades entre 1938 e 1942. Durante sua gestão, em 14 de setembro de 1942, o Palestra de São Paulo virou Palmeiras.

Texto publicado no site do Alviverde fala o seguinte sobre a alteração: "aproximadamente seis meses após a mudança de nome para Palestra de São Paulo, quando tudo ia bem, e quando o time inclusive se destacava no Campeonato Paulista, o governo brasileiro determinou que o nome do clube fosse novamente alterado, sob a alegação de que a palavra 'Palestra' fazia alusão à Itália. A etimologia, no entanto, revela que 'Palestra' é uma palavra de origem grega".

O mesmo material aponta que: "com uma chance grande de a imposição da nova mudança de nome ser ignorada por parte do Palestra, a decisão do governo nacional caiu como uma luva para clubes rivais, que enxergavam ali a possibilidade de ver o Alviverde fechar as portas, afinal, mudar de nome seria colocar a honra do Palestra à prova". Assim, Adami e seus colegas deixaram o orgulho de lado para manter em atividade a sociedade que hoje é presidida por Leila.

Em outro episódio durante sua atuação como presidente palestrino, Adami agiu formalmente perante as autoridades para tentar fazer com que associados pudessem viajar para ver o time jogar.

No dia 12 de agosto de 1942, ele enviou ofício ao Dops pedindo um salvo-conduto para que os sócios do clube pudessem ir de trem até Santos assistir a uma partida da equipe. O salvo-conduto era dado principalmente a imigrantes italianos, japoneses e alemães para que eles pudessem se deslocar por determinado território durante a Segunda Guerra. Foi justamente naquele mês que o Brasil entrou no conflito contra o lado em que estava a Itália.

As histórias de Giuliano, Adami e Ricotti estão em reportagem que a coluna publicou em 2014 e que você pode ler aqui. Esses episódios confirmam que há palmeirenses que fizeram muito pelo clube sem precisarem de uma fortuna para isso.