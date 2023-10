"Ao longo de dez anos, devem ter passado mais de 400 clientes pela Elenko. Você vê que essa ocorrência representa menos de 1%. Justamente são os casos de atletas que não costumam honrar compromissos e ficam pulando de galho em galho", acrescentou.

Ponte Corinthians-Zenit

Fernando Garcia é amigo de Andrés Sanchez e irmão de Paulo Garcia, conselheiro vitalício do Corinthians, ex-candidato à presidência do clube e presidente da Kalunga. O empresário se afastou do Conselho Deliberativo depois de pressão de membros do órgão, iniciadas no final de 2014, pelo fato de o estatuto corintiano proibir conselheiros de terem relação com a agremiação na condição de agentes de atletas.

Fernando sempre teve bom trânsito no clube e emprestou dinheiro ao Corinthians. Sua empresa comprou fatias de atletas do Alvinegro quando isso era permitido. Garcia e sua agência também são fortes no Zenit. Em junho, mais um jogador do Timão agenciado pela Elenko acertou sua transferência para a equipe russa: Pedro. O atleta segue no Corinthians até fevereiro.

O Zenit adquiriu a prioridade de compra de Pedro na negociação em que vendeu Yuri Alberto ao Corinthians. Na mesma operação, foram envolvidos, de formas diferentes, Robert Renan, Mantuan e Ivan, hoje emprestado pelo Timão ao Vasco. Du Queiroz foi único atleta vinculado pelo Corinthians na negociação que não é representado pela Elenko.

Segundo Guilherme, Pedro é o único cliente da empresa no time profissional do Corinthians hoje. Ele disse não saber quais são os jogadores representados pela agência na base corintiana.