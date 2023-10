Em condições normais de temperatura e pressão, a fala de Leila Pereira seria apenas uma exposição do que ela considera ações positivas de sua gestão para uma maioria situacionista no Conselho.

Mas a queda na competição continental e o revés diante do Santos, no último domingo (8), fizeram o ambiente palmeirense ferver.

A explanação da presidente se dará em meio a críticas de opositores sobre temas como o planejamento do departamento de futebol, especialmente em relação a contratações. Com a queda na Libertadores e a dificuldade em brigar pelo título brasileiro, tal questionamento faz eco no clube. Há também no grupo situacionista quem enxergue falhas no trabalho desenvolvido no departamento de futebol.

A participação de Leila dará oportunidade aos opositores de, antes da reunião, pedirem a palavra para fazerem perguntas para ela durante o encontro, por exemplo.

A oposição estuda uma manifestação unificada durante a sessão do Conselho para abordar pontos que tem atacado da gestão. Entre eles, além das questões envolvendo o futebol, estão a alegação de falta de transparência nas relações do clube com a patrocinadora Crefisa e a Placar, companhia aérea de Leila. Outro tema envolve retaliações que os opositores afirmam sofrer por parte da diretoria.

Como mostrou a coluna do jornalista Danilo Lavieri, cada conselheiro que assinou pedido de esclarecimentos sobre o relacionamento da agremiação com a Placar Linhas Aéreas ficou, em pelo menos duas partidas, sem a entrada gratuita que cada membro do órgão recebe para jogos. O clube se manifestou afirmando que "a disponibilização de ingressos para conselheiros é uma liberalidade da gestão; não é, portanto, uma obrigação, tampouco um direito".