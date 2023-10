Depois do empate em 1 a 1 com o Flamengo, no último sábado (7), Mano Menezes minimizou o risco de rebaixamento do Corinthians no Brasileirão, contrariando os sinais de alerta emitidos pelas últimas rodadas do Brasileirão.

Enquanto o Alvinegro finge que lutar contra a ameaça de queda para a Série B não é assunto seu, rivais mais ameaçados dão sinais de recuperação. Isso deixa a situação corintiana na tabela mais desconfortável, independentemente do discurso tranquilizador de seu treinador.

"Nós não falamos sobre isso (rebaixamento) com os jogadores, porque não é uma questão nossa. Quem fala sobre isso é quem está no Z4. A nossa equipe está fora dele a bastante tempo. Mas é óbvio que precisamos melhorar nosso percentual de pontuação", disse Mano após o jogo com o Flamengo.