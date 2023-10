Com Tite acertado, mas ainda não anunciado, o Flamengo assegura a contratação de um dos melhores treinadores brasileiros da atualidade. Porém, aposta em um técnico que vem de um trabalho ruim.

Apesar de vencer uma Copa América (2019) e colecionar vitórias nas Eliminatórias da Copa do Mundo e em amistosos, o trabalho de Tite foi ruim nos dois Mundiais que disputou com a seleção brasileira. As duas eliminações nas quartas de final indicam que o que foi feito durante todo o ciclo para as Copas da Rússia e do Qatar não foi tão bom quanto as vitórias no meio do caminho poderiam sugerir.

Nas duas ocasiões, Tite cometeu erros significativos. Em 2018, por exemplo, insistiu com Gabriel Jesus, que não marcou nenhum gol no Mundial e era elogiado por seu desempenho defensivo. Neymar passou a maior parte do tempo preso na ponta-esquerda, o que contribuiu para a seleção brasileira ser previsível.