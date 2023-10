Agora com Mano no comando, a equipe paulista repetiu um roteiro que se tornou comum com Vanderlei Luxemburgo. Não conseguiu se impor como mandante, ficou boa parte do tempo na defesa e só saiu de trás depois de levar o gol.

Nos últimos seis jogos em Itaquera, o Corinthians não perdeu. Mas só venceu uma partida, contra o Botafogo. Consequentemente, empatou cinco vezes. Foram sete gols sofridos e oito feitos. Foram só dois jogos sem ter sua meta vazada. Isso aconteceu no triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo e no empate sem gols com o Palmeiras, única partida dessa série em que o Timão não balançou a rede.

Assim como contra o Flamengo, nos empates com Goiás (1×1), Grêmio (4x4), e Fortaleza (1x1), pela Sul-Americana, o Corinthians levou o gol primeiro.

A equipe parece viciada em ficar na defesa. Não demonstra constrangimento em se preocupar mais em se defender do que em atacar, mesmo estando em casa. Essa postura esfria a atmosfera no estádio. Quando tomam o gol, no entanto, os corintianos vão ao ataque, inflamam a torcida e têm conseguido o empate.

O jogo com o Flamengo foi o primeiro de Mano em casa no seu retorno ao clube. Não dava para esperar grandes mudanças com o pouco tempo que ele teve para treinar a equipe.

Porém, é urgente que o Corinthians volte a se impor em seu estádio. Sem ser dominante desde o início dos jogos como mandante, continuará sendo difícil vencer em Itaquera. E sem triunfos em casa, dificilmente o Alvinegro terá conforto na tabela do Brasileirão até o fim da competição.