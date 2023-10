O protesto da Gaviões da Fiel em frente ao Parque São Jorge contra o grupo que está no poder no Corinthians desde 2007 aconteceria no mesmo dia da festa de lançamento da campanha do candidato da situação à presidência dentro do clube. Os dois eventos foram marcados inicialmente para este sábado (7). Porém, o festejo relativo à candidatura de Andre Luiz Oliveira, o André Negão, foi adiado para o próximo dia 14. Já a manifestação está mantida na data original, a partir das 15h.

Pelo Instagram, André anunciou o adiamento na última quarta, um dia após a eliminação do Corinthians nas semifinais da Sul-Americana. O argumento usado pela coordenação da campanha para a alteração foi o de não ser o momento para "uma festa de tamanha magnitude".

Indagada se a decisão de adiar a celebração foi tomada por causa da queda do Alvinegro diante do Fortaleza, a assessoria de imprensa do candidato afirmou: "entendemos que não é o momento para fazer festa".