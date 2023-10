Tanto foi assim, que o técnico mexeu no time no segundo tempo em São Paulo e fez o Palmeiras atuar melhor com Endrick, Kevin e Luis Guilherme.

Porém, Abel se mostrou incomodado com o tema. "Dar os parabéns ao goleiro do Boca, que esse sim, é isso que vocês deveriam me perguntar. Esse foi o jogador que fez a diferença para o Palmeiras hoje não estar em mais uma final de Libertadores. Isso é que são fatos. Todo resto é 'se,se,se e se'. O Endrick estava preparado hoje para jogar, para entrar. Mas, nós seguimos o plano. Só que desta vez, no nosso plano, houve um goleiro do adversário que, infelizmente, não deixou que o plano seguisse o caminho certo", afirmou o técnico.

Abel ainda não se conformou com o fato de não ter o poder de definir as perguntas a serem feitas pelos jornalistas.

Ele não queria ouvir questionamentos sobre sua escalação, que não funcionou. Para o treimador, as indagações deveriam ser a respeito do goleiro do Boca, que pegou dois pênaltis na disputa que colocou os argentinos na final com o Fluminense.

Abel não ficou constrangido ao dizer o que os entrevistadores deveriam perguntar. Em vez disso, fez uma grotesca generalização da imprensa brasileira.

Ao ser indagado se não se sentia nem um pouco responsável pela escalação, o técnico respondeu: "estamos no Brasil. Quem não conhece a imprensa brasileira? A imprensa brasileira é conhecida em todo mundo por isso. Vocês ficam chateados quando eu dou perguntas diretas, que é a minha forma de ser, falar direto. E vocês às vezes insultam os jogadores, os treinadores e isso não é agredir, como opinam".