Sem estimar valores, integrante da Arquibancada 95, que conta também com membros de outras torcidas organizadas, além da Gaviões, disse à coluna que o grupo terá prejuízo com material já feito com o número antigo. Outro problema é o fato de a numeração original já ser conhecida pelos eleitores (sócios do clube), o que pode geral confusão no dia do pleito. Pelo menos mais uma torcida uniformizada apoia a ala, a Coringão Chopp.

A assessoria de imprensa do candidato situacionista informou que as camisas de campanha já produzidas não têm o número da chapa e que foi possível trocar a numeração no material impresso que ainda não havia sido enviado para a gráfica. A assessoria informou também que as chapas que concorrem ao conselho e apoiam o candidato da situação foram avisadas imediatamente, mas não soube dizer se elas já tinham material pronto com o número vetado.