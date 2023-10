Duilio Monteiro Alves em baixa, e Mano Menezes em alta foram dois efeitos que puderam ser notados nos bastidores do Corinthians no dia seguinte à eliminação do Alvinegro nas semifinais da Sul-Americana, na última terça (3).

A coluna ouviu críticas ao presidente corintiano até de quem faz parte do grupo situacionista e de gente com trânsito no vestiário alvinegro. Em relação ao treinador, as mesmas fontes demonstram confiança de que ele é o cara certo para comandar uma reformulação no elenco corintiano visando o próximo ano.

O Corinthians agora está pagando a conta dos erros cometidos por Duilio, segundo os críticos do presidente ouvidos pela coluna. São citadas como principais falhas do cartola a montagem do elenco e a não contratação de um executivo de futebol, que ficaria acima do gerente Alessandro Nunes na hierarquia do departamento.