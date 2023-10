Duilio Monteiro Alves praticamente deu adeus às chances de conquistar um título em sua gestão como presidente do Corinthians com a eliminação nas semifinais da Copa Sul-Americana na última terça (3), diante do Fortaleza. Ocupando o 13° lugar do Brasileirão, o Alvinegro está mais para brigar contra o rebaixamento do que para alcançar o líder Botafogo numa arrancada histórica.

Nesse cenário, pela primeira vez desde 1987, o clube do Parque São Jorge deve completar quatro anos sem conquistar um título. A última a taça foi levantada no Paulistão de 2019, com Andrés Sanchez na presidência. Duilio ocupa a cadeira presidencial desde 2021 e deve se tornar o primeiro presidente desde Roberto Pásqua, que comandou a agremiação entre 1985 e 1987, a não ser campeão no futebol masculino profissional.

Tal marca é escorada numa prática usual na gestão do filho de Adilson Monteiro Alves, o lendário dirigente da Democracia Corintiana. Trata-se do hábito de não enxergar o óbvio e fazer o mais arriscado, o que quase sempre deu errado.