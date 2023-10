Períodos com dificuldade para vencer são comuns entre campeões do Brasileirão. O Botafogo, que busca o título, vive o seu. O Alvinegro completou quatro jogos sem vitória na competição ao empatar com o Goiás em um gol, em casa, na última segunda (2).

Não seria para maiores preocupações, já que o líder do campeonato se manteve a sete pontos do segundo colocado, agora o Red Bull Bragantino. Mesmo sabendo que a vantagem para o mais próximo já foi de 13 pontos. Outras equipes viram a distância para a concorrência diminuir e terminaram a competição dando a volta olímpica.

Só que o Botafogo tem um motivo a mais para se preocupar: um treinador que chegou depois de a liderança ser estabelecida e mostra dificuldade para fazer o simples.