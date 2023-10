Com o resultado diante dos vascaínos, os santistas terminaram o domingo fora da zona de rebaixamento, superando o clube de São Januário na classificação. O Peixe está em 15° lugar com um ponto a mais do que a equipe de Ramón Díaz.

Esse contexto ajuda a entender que há outros elementos, além do futebol alegre e ofensivo apresentado neste domingo, na Vila Belmiro, motivando o santista a acreditar na reação da equipe no campeonato.

O Santos soube encarar o jogo com um rival direto na luta contra o rebaixamento como uma decisão. Isso apesar da infantilidade de Soteldo ao subir na bola e iniciar uma confusão que o tirou do próximo jogo, contra o Palmeiras, por levar o terceiro cartão amarelo. Rodrigo Fernández, que estava no banco, e Lucas Lima foram expulsos na confusão gerada pelo mesmo lance e também não irão à Arena Barueri.

A atitude do time com a bola rolando, digna de partida decisiva, teve suporte na arquibancada. Em vez de ser hostil com a própria equipe, como já ocorreu neste Brasileirão, a torcida do Santos abraçou os jogadores desde o treino aberto feito na véspera e criou uma atmosfera que deu combustível aos atletas.

Apoio da torcida, técnico novo, melhora de desempenho, espírito de luta, bom futebol, o talento de Marcos Leonardo e a vitória sobre um rival na luta contra o rebaixamento formam uma combinação que devolve a esperança ao santista.

Porém a caminhada é longa. Falta pelo menos mais um componente nessa operação de salvamento: a regularidade.