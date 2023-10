O clube anunciou no último sábado (30) o rompimento de relações com TUF e JGT por causa de brigas entre as duas torcidas, como ocorreu na Neo Química Arena, na última terça. Outro confronto aconteceu do lado de fora da sede administrativa do Fortaleza, na última sexta.

A polícia será acionada caso o Fortaleza identifique a comercialização de produtos das torcidas uniformizadas com o escudo da agremiação para apreender as mercadorias e tomar as medidas cabíveis contra os responsáveis.

Além da proibição do uso da marca do clube, o Fortaleza não permitirá mais a venda de ingressos para jogos do time nas sedes das duas torcidas.

A agremiação informou que, em casos pontuais, ajudava financeiramente no deslocamento das duas uniformizadas para assistir aos jogos do time fora de casa. Como anunciou o comunicado do clube, essa colaboração não será mais feita.

Entre as ações divulgadas pela diretoria do Fortaleza estão o banimento dos torcedores que forem identificados nos conflitos. A ideia é impedir que eles assistan aos jogos do time. Também haverá expulsão dos que eventualmente forem sócios do clube.