Confira a resposta de Augusto:

"A visão do atual presidente do Corinthians é típica de quem acabou com a credibilidade da marca e não tem a menor noção de como funciona o mercado.

Não precisamos procurar nenhuma empresa. Na verdade, são elas que nos procuram, ávidas para saber se, finalmente, poderão se aproximar do Corinthians sem correr risco de 'queimar o filme'.

O Corinthians é tão gigante que sua atratividade é orgânica, espontânea, natural. Precisa ser muito incompetente para não usufruir disso.

Com relação a 'quebrar o Corinthians', uma gestão que acumulou pelo menos R$ 1,6 bilhão em dívidas, entre clube e arena, finalmente encontrou assunto sobre o qual pode falar com propriedade." [Nota da coluna: segundo a diretoria, a dívida alvinegra era de R$ 970 milhões no final de junho, sem contar o débito referente à construção do estádio corintiano.]

Passada a "estreia" de Duilio na guerra eleitoral, os próximos dias dirão se foi uma ação pontual ou se ele continuará na trincheira ao lado do candidato de seu grupo.