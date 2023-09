A partir de janeiro de 2025, no entanto, a multa passa a ser equivalente a três meses de salário. De acordo com o colunista do UOL Samir Carvalho, Mano receberá R$ 800 mil mensais. O sistema adotado protege o treinador no caso de Augusto vencer a eleição e resolver iniciar o seu projeto com outro treinador.

A multa integral válida para o primeiro ano do compromisso não garantiria que a demissão não aconteceria, mas evitaria que o técnico deixasse de ganhar o valor combinado.

Em nota divulgada após o acerto do treinador com o Corinthians, o grupo oposicionista reforçou que Mano não era a prioridade de Augusto.

O comunicado traz declaração do candidato afirmando que, se vencer a eleição, vai analisar o trabalho do técnico. "A responsabilidade por qualquer consequência desse processo é exclusiva daqueles que fizeram parte dele", diz trecho do comunicado. Não está escrito na nota, mas Tite era o primeiro nome da lista do oposicionista.

Em sua manifestação, a oposição criticou o atual presidente, Duilio Monteiro Alves, por decidir trocar de treinador perto da eleição sem buscar com os candidatos um nome de consenso para substituir Vanderlei Luxemburgo.

Por sua vez, André Luiz Oliveira, o André Negão, candidato situacionista, aprovou a escolha feita por Duilio.