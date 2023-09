Augusto Melo, candidato de oposição à presidência do Corinthians

A mesma pergunta foi encaminhada para a assessoria de André Negão, mas não foi respondida até a conclusão deste post.

A coluna também perguntou para a assessoria de imprensa do Corinthians se Duilio pretende ouvir a opinião dos postulantes à presidência antes de contratar o novo treinador. Após a publicação da primeira versão do post, já com Mano contratado, a assessoria de Duilio enviou a seguinte resposta:

"Até 31/12 o presidente é o Duílio e, por isso, responsável por tomar as decisões. Independentemente do período eleitoral, a vida do clube segue normalmente até lá. Por isso a decisão foi tomada apenas e somente pelo atual presidente do clube".