A menos de dois meses das eleições, qualquer um com mínimo de bom senso entende que a contratação de um treinador, peça fundamental na montagem do planejamento para a próxima temporada, deveria ser delegada ao próximo presidente. Ou, no mínimo, mostrar grandeza para deixar política e vaidade de lado e reunir os candidatos para definir nome de consenso.

Porém, como grandeza, planejamento, competência e bom senso definitivamente são termos que não definem o grupo comandado por Andrés Sanchez e que há 16 anos trata o Corinthians como propriedade pessoal, somos obrigados a conviver com mais uma aberração administrativa dessagente. O resultado, todos já sabem, é desastroso e deixa explícita a incompetência dos atuais dirigentes. O Corinthians chega a seu quinto técnicono Campeonato Brasileiro.

Augusto Melo já deixou claro em entrevistas que, embora tenha grande respeito pelo profissional, Mano Menezes não seria sua prioridade para técnico do Corinthians. Ou seja, tanto a diretoria quanto o novo técnico sabiam disso quando aceitaram fazer negócio. 'Nosso posicionamento já foi dado. Vamos torcer para que os resultados apareçam em campo. Uma vez vencidas as eleições, vamos agir com todo o respeito ao profissional e analisar o trabalho realizado nesse curto tempo', afirmou [Augusto]. 'A responsabilidade por qualquer consequência desse processo é exclusiva daqueles que fizeram parte dele.'"

Tite era o preferido de Augusto. Por sua vez, André Luiz Oliveira, o André Negão, candidato situacionista, aprova o nome de Mano.

"Até 31/12 o presidente é o Duílio e, por isso, responsável por tomar as decisões. Independentemente do período eleitoral, a vida do clube segue normalmente até lá. Por isso a decisão foi tomada apenas e somente pelo atual presidente do clube", diz nota enviada à coluna pela assessoria de imprensa de Duilio.

Indagada sobre o fato de o contrato de Mano invadir a gestão do próximo presidente, a assessoria do dirigente atual respondeu: "o presidente tomou a decisão que entende ser a melhor para o clube nesse momento".