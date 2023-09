Há no clube, entre gente com trânsito na diretoria, a avaliação de que Duilio demorou para demitir Luxemburgo. Quem pensa assim entende que a parada para a última data Fifa teria sido a hora de a troca ser feita. O novo comandante ganharia mais tempo para preparar o time, antes de partidas importantes.

Duilio, no entanto, decidiu encerrar a passagem de Luxemburgo pouco antes do clássico contra o São Paulo, no próximo sábado, pelo Brasileirão, e do segundo confronto com o Fortaleza, pela Sul-Americana, na próxima terça.

Em sua nota oficial sobre a saída de Luxa, o clube não informou os motivos para a decisão. Confira o comunicado:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que, a partir desta quarta-feira (27), o técnico Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica não comandam mais a equipe principal masculina de futebol.

O clube agradece a todos pelo trabalho e dedicação e deseja sucesso aos profissionais na sequência de suas carreiras.

A comissão técnica permanente do Corinthians comandará o treino de hoje".