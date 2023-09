Henrique Gomes, o Baby um dos principais líderes da Independente, a maior torcida organizada do São Paulo, teve o privilégio, raro para um torcedor, de comemorar o título da Copa do Brasil conquistado por seu clube no gramado do Morumbi.

Pouco depois do empate com o Flamengo, no último domingo (24), ele entrou no campo, fez vídeo com jogadores e tirou foto segurando o troféu, além ser fotografado com ao menos mais um integrante da uniformizada.

Baby registrou esses momentos em seu perfil no Instagram. Numa das postagens, o torcedor aparece apoiando a mão no ombro do presidente são-paulino, Julio Casares.