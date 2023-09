O São Paulo prepara uma festa pra celebrar com a sua torcida o título da Copa do Brasil no próximo sábado (30), no Morumbi, antes do clássico contra o Corinthians, marcado para as 18h30.

Uma das ideias é exibir o novo troféu numa espécie de volta olímpica antes do Majestoso, segundo Eduardo Toni, diretor-executivo de marketing do São Paulo. A programação ainda está sendo esta sendo decidida.

De acordo com Toni, a taça da Copa do Brasil também deve ser exibida numa celebração mais modesta no jogo contra o Coritiba, nesta quarta, às 19h.