O São Paulo prepara o lançamento de camisas comemorativas ao título da Copa do Brasil, conquistada no último domingo (24).

A coluna teve acesso a foto de um dos modelos, que ainda passa por ajustes. Mas o conceito já está definido, segundo Eduardo Toni, diretor-executivo de marketing tricolor.

Será um quebra-cabeça que fica completo com o novo troféu. A estampa terá também as taças do Mundial de Clubes, da Libertadores, da Sul-Americana, da Supercopa da Libertadores, do Brasileirão e do Paulistão. Os troféus aparecem acompanhados da inscrição "não falta mais". Assim, o clube faz uma referência ao fato de a Copa do Brasil ser o único dos principais títulos, entre os disputados por times brasileiros, que o São Paulo ainda não havia conquistado.