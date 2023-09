A perda do título da Copa do Brasil para o São Paulo, no último domingo (24), no Morumbi, dá o toque que faltava para carimbar o projeto do Flamengo em 2023 como um dos piores da história do clube. Estamos diante de um exemplo do que não deve ser feito com um time de futebol. É um caso clássico de como decisões tomadas na base do achismo podem afundar uma equipe.

Não há outra explicação que não seja o achismo para a não renovação de contrato com Dorival Júnior após as conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil do ano passado.

Assim como não existe argumento sólido que justifique sua substituição por Vítor Pereira.