Por ter vencido a primeira partida fora de casa por 1 a 0 e por estar jogando melhor, o São Paulo entra em campo neste domingo (24), no Morumbi, como favorito para conquistar o título da Copa do Brasil. Porém, a comparação das estatísticas das duas equipes na competição mostra um cenário equilibrado. Em 11 dados do site "Footstats" analisados pela coluna, o São Paulo é superior em seis. Na maioria dos casos, a vantagem para um ou outro é pequena.

Precisando vencer por um gol de diferença para levar a decisão do título para os pênaltis ou por dois para ser campeão nos 90 minutos, o Fla tem índice de acerto nas finalizações superior ao do adversário.

O time de Jorge Sampaoli ostenta média de 5,78 arremates certos por jogo na Copa do Brasil contra média de cinco conclusões certas por partida do adversário.