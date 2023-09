O discurso motivacional do técnico Bruno Lage, com direito a palavrões depois da derrota em Itaquera, deixa transparecer a existência de uma tensão no líder do Brasileirão.

Claro, ela se justifica pela sequência de três errotas seguidas. Mas a diferença ainda é grande para o segundo colocado. Não parece ser o caso de já entrar numa guerra declarada com o Palmeiras. O campeonato está aberto. No entanto, o Botafogo tem gordura para queimar sem precisar se desestabilizar pensando no que os rivais fazem.