Os cinco gols foram resultado de um jogo fluente, baseado nas trocas de passes feitas entre jogadores que demonstram saber onde os companheiros vão estar. Isso apesar de a equipe contar com atletas que também chegaram faz pouco tempo.

E não dá para atribuir todas essas qualidades só à fragilidade do adversário. Ofensividade com eficiência já tinha sido mostrada na partida anterior, a vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense.

Mais do que isso: a evolução tem sido constante. Quando o argentino chegou, o Vasco era o penúltimo colocado do Brasileirão e não mostrava poder de reação. Tanto que o técnico Maurício Barbieri foi demitido.

Hoje, o time de São Januário é o 18° colocado, com um ponto e um jogo a menos do que o Santos, primeiro entre os que estão na zona de rebaixamento.

Claro que ainda existem pontos a serem corrigidos, principalmente na defesa. Mas o crescimento é evidente. Os jogadores demonstram em campo entenderem o que o técnico pede. Nesse cenário, Díaz já caiu nas graças da torcida.

Enquanto o Vasco joga de uma forma leve e natural, no Flamengo, fazer o que Sampaoli pede parece ser difícil. Muitas vezes a equipe aparenta estar perdida, sem conseguir executar o que o chefe pede. O treinador se irrita ao lado do gramado com o time. E a torcida perde a paciência com ele e com os atletas.