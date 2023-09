"Poderíamos ter obtido resultados melhores no Brasileiro. Vamos em busca da recuperação desses pontos a partir da semana que vem", disse Dorival Júnior após a derrota do time reserva do São Paulo para o Fortaleza, por 2 a 1, na última quarta (20), no Morumbi pelo Brasileirão.

A declaração do treinador faz parecer mais fácil do que a tabela indica que é tirar o Tricolor de perto da zona de rebaixamento.

Campeões da Copa do Brasil ou não no próximo domingo, os são-paulinos terão pela frente uma sequência de confrontos com times que, hoje, também precisam se distanciar do Z4 ou que estão na zona da degola. Logo depois, enfrentarão Grêmio e Palmeiras, que brigam na parte de cima da classificação.