Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do rubro-negro, fez uma defesa prévia de seu colega de diretoria.

"Marcos Braz foi vítima de uma perseguição, uma coisa premeditada. Há dois dias uma torcida organizada disse que iria perseguir dirigentes, atletas etc. A própria torcida que falou que faria, fez. Marcos Braz estava com a filha dele, uma situação totalmente constrangedora.Foi ameaçada a vida dele na frente da filha e tomou uma reação. Conversem com ele. Com certeza se sentiu muito ameaçado e acabou reagindo. Mas ele é a vítima e vai correr atrás dessas pessoas", disse Dunshee.

Ou seja, a polícia civil mal havia iniciado sua investigação, e o vice da àrea jurídica do clube já tinha inocentado Braz. Sua prioridade deveria ser defender os interesses do clube, não o de um dirigente. O melhor para o Fla é uma apuração imparcial e uma avaliação profissional do comportamento de seu principal cartola no futebol.

No lugar de uma postura corporativa, prevaleceu o coleguismo. Ainda dá tempo para o Flamengo evitar se queimar no episódio e se posicionar de forma profissional e equilibrada sobre o tema. Porém, a declaração de Dunshee foi um péssimo começo. A coisa começou na base do torcida (parte dela) x clube.

Nessa toada, o episódio ajuda a explicar um pouco o caos vivido pelo departamento de futebol do Flamengo. Pelo menos aparentemente, Braz faz o que quer sem ser cobrado de forma profissional pela cúpula do clube.

O vice da futebol não consegue administrar cobrança de torcedor, como vai administrar o futebol rubro-negro, tarefa muito mais complexa? E, pelo menos até agora, recebeu uma passada de pano. O nome disso é desordem, algo que vemos no futebol flamenguista.