Antes disso, ainda há um trâmite a ser cumprido pelo TRE-SP. Em seu despacho favorável ao empréstimo, o diretor-geral descreve as providências que devem ser tomadas após a aprovação pelo presidente.

Entre elas está o encaminhamento dos autos referentes à solicitação para a Secretaria de Tecnologia da Informação para que ela calcule a quantidade de servidores que prestarão apoio no dia do pleito e de material necessário para a votação. A Secretaria de Gestão de Pessoas deverá analisar as eventuais despesas com servidores.

A Secretaria de Orçamento e Finanças vai avaliar se o custo gerado pelo empréstimo pode ser suportado diretamente pelo orçamento do TRE paulista. Só em caso positivo a operação poderá ser concretizada. Isso apesar de todos os gastos serem bancados pelo Corinthians, com depósito feito na conta do Tesouro Nacional. Outra providência é a elaboração da minuta do contrato de comodato.

Em sua manifestação, o diretor-geral levou em consideração pareceres de áreas do TRE avalisando tecnicamente o empréstimo.

Um dos entendimentos favoráveis é o de que o uso dos equipamentos em eleições não oficiais (fora do sistema político convencional) aproxima os eleitores das urnas eletrônicas e da Justiça Eleitoral, contribuindo para o fortalecimento da democracia.

Segundo o estatuto alvinegro, a votação deve ser feita por meio eletrônico, salvo impossibilidade técnica. Existe grande rejeição de sócios a urnas eletrônicas que não sejam do TRE após problemas enfrentados com equipamentos de uma empresa privada na eleição de 2018, vencida por Andrés Sanchez.