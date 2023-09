Uma diferença básica é capaz de explicar resumidamente a vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Flamengo, no último domingo (17), no Maracanã, na abertura das finais da Copa do Brasil. Trata-se da confiança que os atletas são-paulinos demonstram ter no trabalho de Dorival Júnior e que parece faltar na relação entre os jogadores rubro-negros e Jorge Sampaoli.

Enquanto o time paulista esbanjou concentração e aplicação, a equipe carioca dava sinais de apatia, mesmo se tratando de uma decisão.

Do lado são-paulino, os jogadores lutavam por cada bola. Os flamenguistas não pareciam ter o mesmo espírito de luta.