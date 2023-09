A Justiça paulista rejeitou pedido do zagueiro Arboleda, feito por meio de recurso, contra decisão que determinou a penhora dos valores que ele tem a receber do São Paulo como direito de imagem e do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo como direito de arena (ligados às transmissões dos jogos pela TV). Assim, fica mantida a determinação para que sejam penhorados até R$ 4.949.835,66 que o jogador tenha para receber referentes a esses ganhos.

A decisão foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça paulista na última quinta (14). A penhora foi determinada a pedido da Euro Futs Marketing Esportivo, empresa contratada em 2020 para cuidar da carreira do atleta. Ela cobra multa relativa a suposto descumprimento de contrato. O valor inicial era de R$ 3 milhões. A alegação é de que o zagueiro recorreu aos serviços de outro agente para renovar seu contrato com o São Paulo, quebrando o compromisso com a empresa.

Como mostrou a coluna do jornalista Rogério Gentile, no UOL, a defesa de Arboleda alegou no processo que ele rescindiu o contrato porque a empresa não realizou os serviços combinados. O valores previstos no distrato já teriam sido pagos.