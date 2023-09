"Vi a classificação agora. Ninguém de lá [da zona de rebaixamento] consegue passar a gente, com cinco pontos de diferença. Se fosse a cinco de disputar o título... Estão colocando a gente como se estivesse em situação extrema. Se tivesse para cima, iam ser dois jogos para o título. Olhando a tabela hoje, o Santos tem 21, não ganhou, ficou cinco pontos [de diferença para o Timão]. São dois jogos. Não quer dizer que não temos que nos preocupar, mas vejo futebol de uma maneira diferente", disse o técnico.

Sim, ele vê futebol de uma maneira diferente em relação a Cássio. O goleiro é realista e alerta seus companheiros sobre o perigo que é estar em 14° lugar do Brasileirão a apenas cinco pontos do primeiro time na zona de rebaixamento, o Santos.

Enquanto isso,o técnico manda uma conversa torta. Coloca o "se" em campo e foge da realidade falando como seria a situação na parte de cima da tabela. Ao contrário do camisa 12, Luxa faz uma ginástica para tentar demonstrar um conforto na tabela que não existe para a sua equipe hoje.

Não foi por acaso. A impressão de uma situação mais confortável poderia reduzir as cobranças para o treinador explicar o time recheado de reservas após a parada no campeonato para os jogos da seleção. O técnico justificou suas decisões com as condições físicas dos que ficaram fora.

Ouvindo os dois discursos a sensação é de que Cássio demonstrou preocupação com o Corinthians. Luxa pareceu estar mais preocupado em defender o seu trabalho.

Entre um e outro, o clube deve ouvir o goleiro. Não há tempo a perder poupando no Campeonato Brasileiro quem tiver condições físicas para atuar. A situação na tabela é perigosa e exige 100% de atenção em campo. Priorizar as semifinais da Sul-Americana e deixar o Brasileirão em segundo plano é brincar com fogo. A hora é de encarar a realidade, não de vender seu peixe.