A Seção de Urnas Eletrônicas do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) emitiu parecer considerando ser tecnicamente viável o empréstimo de urnas eletrônicas para a próxima eleição no Corinthians. O pleito está marcado para 25 de novembro e vai escolher os novos presidente e conselheiros do clube.

Daniel Forlivesi, secretário de Tecnologia da Informação do TRE-SP, manifestou, na última quarta (13), estar de acordo com o posicionamento da Seção de Urnas Eletrônicas.

Seu despacho faz parte do processo que analisa o pedido e foi encaminhado ao diretor-geral do TRE-SP, Claucio Cristiano Abreu Corrêa, que vai se posicionar sobre o tema.