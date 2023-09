Em entrevista ao "Roda Viva", da TV Cultura, nesta segunda (11), Julio Casares, presidente do São Paulo, explicou assim o fato de sua gestão não publicar relatórios financeiros parciais durante o ano no site do clube:

"Antigamente, nós divulgávamos o balancete e muita gente [falava] 'falta transparência'. Quando você apresenta um balancete de três meses ele é muito sazonal. Naquele momento ele pode aparecer uma dívida muito grande, que depois é recuperada com a venda de um jogador. Só que naquele momento que ele é divulgado, cria-se uma notícia. Hoje, os blogs dão notícias assim: 'São Paulo estourou em dívida'. Isso me compromete em operação financeira, em parcerias, em outras questões. Então eu eu prefiro esperar o balanço oficial [anual]".

Com sua fala, o dirigente dá razão à queixa de falta de transparência nesse ponto feita pela oposição. Ele não apresentou uma justificativa sólida para segurar os números.