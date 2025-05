O Corinthians precisa de presidente responsável na gestão financeira. Terá?

Augusto Melo, enfim, deixa de ser presidente do Corinthians. A decisão do Conselho Deliberativo, que votou a favor do impeachment, o afasta temporariamente do cargo. Eleito ao lado do ex-mandatário, Osmar Stábile, que depois abandonou a gestão, é o vice e assume interinamente.

Cabe a Romeu Tuma Júnior, que preside o Conselho, convocar a assembleia geral para votação em última instância. Pode ser que Augusto Melo nunca mais volte ao poder. E aí? O que será do clube mais endividado do futebol brasileiro? Quem vai assumir o controle e o que fará na presidência?

Essa é a pergunta que poucos fazem. Há, naturalmente, preocupações quanto ao destino dos jogadores, sobre como ficará o time de futebol. Mas o cenário é caótico, com o endividamento caminhando para superar os assustadores R$ 2,5 bilhões. Quais serão as medidas tomadas diante disso?