Pênaltis mal marcados em mais uma justa vitória do Fla na casa do Palmeiras

Na segunda etapa o treinador tirou Everton Cebolinha, pior em campo até então. E o time melhorou com Michael. Achou boa solução com Varela no meio e Danilo na lateral após Gerson sair, lesionado.

Foi com 12 minutos do segundo tempo que o capitão saiu. Mesmo assim o Flamengo teve chance desperdiçada com Bruno Henrique, que não conseguiu passar para Michael. Eram dois contra um.

E rondou mais e mais a área palmeirense. Chegou ao gol no pênalti após grande jogada de Luiz Araújo, sempre capaz de ajudar a decidir. Ampliou com participação de três jogadores que saíram do banco.

Jogo coletivo aprimorado, estratégico ao extremo e com repertório em merecida vitória. O Flamengo não foi o time "pressionante" de que Filipe Luís tanto fala e gosta. Foi competitivo, sim teve repertório!

Depois da última vitória do Palmeiras sobre os rubro-negros no Allianz Parque pela Série A, em 2017, o time carioca venceu três, empatou cinco. E mereceu triunfar novamente no piso sintético.

