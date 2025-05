Teve clássico no Maracanã, com duas torcidas e provocação. Respira, futebol

Com os tricolores no lado sul, as duas camisas foram, mais uma vez, vistas lado a lado nos setores oeste e leste. Sem confusão. Mas em campo houve princípio de desentendimento após o Vasco abrir o placar. Na comemoração, Rayan fez um sinal para os rivais.

Com a mão, o atacante formou a letra "C", em óbvia referência à passagem do Fluminense pela terceira divisão. Pura provocação, claro. Antes da peleja, a tricolores exibiram os anos de rebaixamento do Vasco, em outra cutucada. E isso faz parte do futebol.

Tolerar a presença do adversário é importante, como também relevante é aceitar a ação do rival. E isso deve ser preservado. Na saída do gramado para o intervalo, o jovem Rayan manteve o que disse em entrevista. Lembrou que veio da base e isso sempre aconteceu.

Excelente, com personalidade, sustentando sua atitude. Que faça mais vezes e saiba enfrentar a provocação do outro lado, com tolerância, afinal, faz parte do futebol..