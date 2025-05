Com a benção de D10S, título do Napoli é especial para quem ama o futebol

Conheci Nápoles no ano passado, uma cidade que vive e respira seu time de futebol, que reverencia seu herói e padroeiro, aquele que colocou o clube do sul da Itália no meio dos grandes, no mapa do calcio, Diego Armando Maradona.

O craque da camisa 10 que se vê pelas ruas, orgulhosamente exibida até por quem nem era nascido quando ele escreveu a história, Diego, que empresta seu nome ao estádio de uma cidade que vive nesta sexta-feira um dia de glória.