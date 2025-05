O Grêmio de Mano, o River Plate de Gallardo, os pênaltis e as arbitragens

O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil, pelo CSA, em casa. Perdeu em Maceió e empatou o cotejo de volta. Com mais queixas, pertinentes, contra a arbitragem.

Ao mesmo tempo o River Plate foi desclassificado da Copa da Liga Argentina, pelo Platense. Também com arbitragem das piores, mas contra o visitante.

O time gaúcho caiu em sua 32ª participação no mata-mata nacional com zero vitória. Só passou por Raimundo-RR (sem divisão), Athletic-MG (Série B) nos penais.